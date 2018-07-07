Самолет с Кубком Стэнли приземлился в аэропорту "Домодедово"

Заместитель генерального директора московского "Динамо" Анатолий Харчук сказал, что самолет, на борту которого находится Кубок Стэнли, приземлился в столичном аэропорту "Домодедово". Главный трофей североамериканского хоккея, который в составе "Вашингтона" выиграли Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, 7 июля будет выставлен в фан-зоне ЧМ-2018 на Воробьевых горах.

– Самолет с Кубком приземлился в аэропорту "Домодедово", – цитирует ТАСС Харчука. – После оформления документов на таможне Кубок сразу отправится на Воробьевы горы, а уже с 15.00 мы его ждем в Новогорске.

Кубок Стэнли будет находиться в фан-зоне с 13.00 по 16.00. Затем трофей отвезут в Новогорск, где располагается база родного клуба Овечкина – московского "Динамо".

Заявок очень много, даже из Ярославля приедут, из детской хоккейной школы. Всего будет 600-700 человек, – отметил Харчук.