Салливан – о матче с "Вашингтоном": "Хотели, чтобы у ворот "Питтсбурга" возникало меньше моментов"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан высоко оценил игру команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Вашингтоном" (7:4).

Специалист подчеркнул, что встреча получилась обоюдоострой. Отметим, что форвард "Пингвинз" Евгений Малкин, набравший 4 (2+2) очка, был признан первой звездой игрового дня.

– Думаю, что это была хорошая игра, в которой встречались две отличные команды. Они создавали прекрасные моменты и забивали голы, – приводит официальный сайт НХЛ слова Салливана. – Было непросто добиться преимущества, обе команды создавали моменты. Мы хотели бы работать лучше, чтобы у наших ворот их было поменьше.