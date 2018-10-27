Салливан и Кросби соболезнуют жертвам трагедии в Питтсбурге

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан выразил соболезнования жертвам трагедии в Питтсбурге. Сегодня утром мужчина устроил стрельбу в синагоге и убил несколько человек. По данным СМИ, их число может доходить до 11 человек.

- Прежде чем вы начнете задавать вопросы, я бы хотел от лица всего клуба выразить соболезнования. Все наши мысли и молитвы с семьями жертв трагедии в Питтсбурге, произошедшей сегодня, - цитирует официальный Твиттер "Пингвинз" Майк Салливана.

- Сегодня нас разбудили ужасные новости. Наши мысли и молитвы с жертвами и семьями погибших в трагедии, произошедшей сегодня утром. Я знаю, что мы объединимся и окажем помощь и поддержку, - добавил капитан "Пингвинов" Сидни Кросби.