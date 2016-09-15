Саку Койву: "Радулов усилит атаку "Монреаля"

Экс-капитан "Монреаля" и сборной Финляндии Саку Койву в интервью "СЭ" назвал усилением переход Александра Радулова в "Канадиенс". Он отметил, что россиянин наверняка получит удовольствие от игры за этот клуб.

– Как бывший капитан "Монреаля", считаете, что возвращение в НХЛ Александра Радулова получится успешным?

– Он очень хорошо играл в КХЛ. На что он способен, мы помним и по его выступлениям в НХЛ, и за сборную. Уверен, что Радулов способен здорово усилить атаку "Монреаля". Это феноменальный город, и не сомневаюсь, что Алекс будет получать большое удовольствие, играя там.

– Удивлены, что Радулова, как и Ильи Ковальчука, нет на Кубке мира?

– Это великолепные игроки. Но наверняка есть причины, почему их здесь нет. И спрашивать об этом надо тренеров сборной России, а не меня. (Игорь РАБИНЕР)