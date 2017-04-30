Сакик не расстроен итогами драфт-лотереи НХЛ для "Колорадо"

Генеральный менеджер "Колорадо" Джо Сакик после проведения драфт-лотереи НХЛ-2017 заявил, что не считает для своей команды неудачей получение четвертого места. Напомним, что победителем стал "Нью-Джерси". Примечательно, что "Дэвилз" впервые будет выбирать игрока на драфте под первым номером.

– Не думаю, что это неудача, – цитирует The Score Сакика. – Когда ты получаешь четвертую позицию, ты можешь выбрать отличного игрока. У нас было 18 процентов на получение первого пика, но мы также знали, что у нас есть шанс оказаться ниже. Так и получилось.

"Нью-Джерси" выиграл право первого выбора на драфте НХЛ-2017