"С тебя сам знаешь что". Овечкин намекнул Радулову о должке

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию с партнером по команде Евгением Кузнецовым и нападающим "Далласа" Александром Радуловым. В ночь на среду, 21 марта, "Кэпиталз" одержал победу над "Старз" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3.

На счету в этой игре Овечкина 3 (1+2) очка, в активе Радулова 2 (1+1) балла за результативность.

"Всегда приятно пообщаться после игры с нашим другом! Удачи тебе, Александр Радулов! С тебя сам знаешь что", - написал Овечкин.