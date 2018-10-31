"С лучшим тренером страны". Бобровский удивлен, почему Знарок без работы

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский в своем Инстаграме выложил совместную фотографию с бывшим главным тренером сборной России Олегом Знарком.

Подпись к снимку такая: "С лучшим тренером страны! P. S. Не могу понять, почему до сих пор самый титулованный тренер России остается без работы".

Напомним, Знарок возглавлял СКА с 2016 по 2018 год и выиграл с командой Кубок Гагарина. Кроме того, он дважды выигрывал этот трофей с "Динамо". Сборную России он привел к победе на чемпионате мира и Олимпиаде.