09:45 | Хоккей — НХЛ

"С лучшим тренером страны". Бобровский удивлен, почему Знарок без работы

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Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский в своем Инстаграме выложил совместную фотографию с бывшим главным тренером сборной России Олегом Знарком

Подпись к снимку такая: "С лучшим тренером страны! P. S. Не могу понять, почему до сих пор самый титулованный тренер России остается без работы".

Напомним, Знарок возглавлял СКА с 2016 по 2018 год и выиграл с командой Кубок Гагарина. Кроме того, он дважды выигрывал этот трофей с "Динамо". Сборную России он привел к победе на чемпионате мира и Олимпиаде. 

 

 

 

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