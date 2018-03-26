"С его мастерством возможно все". Курри - о шансах Овечкина догнать Гретцки

Пятикратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Эдмонтона" Яри Курри порадовался за капитана "Вашингтона" Александра Овечкина, который обошел его в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В активе форварда "Кэпиталз" 602 шайбы, он занимает 19-е место в этом перечне. На счету экс-нападающего "Ойлерз" 601 гол.
– Он снова доказал, что является великим игроком, - цитируют "Известия" Курри. - И я рад, что Овечкин обошел меня по числу голов в НХЛ. Александр забил уже 600 голов и будет продолжать это делать. Могу только пожелать ему удачи.
– Он может догнать Уэйна Гретцки с его рекордом в 894 шайбы?
– Это будет очень сложно. Сейчас НХЛ – более ровная и конкурентная лига, чем во времена нашей игры с Уэйном. Наш "Эдмонтон" доминировал целое десятилетие. Сейчас такое трудно представить, поэтому Александру будет тяжело. Но с его мастерством возможно все.
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https://iz.ru/724477/aleksei-fomin/iari-kurri-rad-chto-ovechkin-oboshel-menia-po-chislu-golov-v-nkhl