"Рыцари" обыграли "Королей", Карлссон оформил дубль

"Вегас" обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Голден Найтс" одержали вторую победу подряд.

В составе победителей дубль оформил Вильям Карлссон, две передачи сделал Райлли Смит, у Коди Икина 2 (1+1) очка. Отметим, что на замену вернулся Малькольм Суббан, который пропустит последние игры из-за травмы.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" – "Лос-Анджелес" – 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)

Голы: Карлссон - 8 (Смит), 0:55 - 1:0. Икин - 3 (Лейпсик), 9:21 - 2:0. Карлссон - 9 (Смит), 11:22 - 3:0. Льюис - 6 (Иафалло), 28:35 - 3:1. Пирсон - 4 (Кемпе, Даути), 51:45 - 3:2. Так - 5 (п.в., Икин), 58:58 - 4:2.

Вратари: Лагас - Куик (Кюмпер, 11:22, 58:28 - 58:58, 59:15).

Штраф: 2 - 2.

Броски: 40 (12+20+8) - 29 (13+10+6).

20 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena.