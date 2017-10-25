Русская феерия "Тампы" и важное очко Малкина

Ночью состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. Защитник "Тампа-Бэй" Михаил Сергачев забросил свою четвертую шайбу в сезоне в матче против "Каролины" (5:1).
В третьем периоде в пустые ворота шайбу отправил форвард "Молний" Владислав Наместников. Этот гол стал для него четвертым в этом чемпионате.
Лидер "Тампы" Никита Кучеров также отличился в этой игре. Это его 11-й гол в сезоне.
Голкипер Андрей Василевский стал первой звездой матча, отразив 30 бросков по своим воротам.
Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился передачей в матче против "Эдмонтона" (2:1 ОТ).
Best save of the year? We vote yes. Wow, @mattmurray_30. Wow. pic.twitter.com/6hjQ8YKPpm– Pittsburgh Penguins (@penguins) 25 октября 2017 г.
Защитник "Баффало" Виктор Антипин сделал результативную передачу в игре против "Детройта" (1:0). Россиянин набрал первое очко в НХЛ.
outta the way nerd pic.twitter.com/eTdW4A3kOH– steph (@myregularface) 25 октября 2017 г.
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Питтсбург Пингвинз
- Евгений Малкин
- Каролина Харрикейнз
- Детройт Ред Уингз
- Баффало Сэйбрз
- Эдмонтон Ойлерз
- Никита Кучеров
- Владислав Наместников
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Виктор Антипин
- Михаил Сергачев
Werewolf
Как там Моня пишет? Теперь Куч показал кто в НХЛ папа по голам? )))))
09:17
boivan
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
08:51
gerfest
Радулов снес арбитра? на видео наоборот))
08:47
Бней Иегуда
А ведь в прошлом сезоне без Стэмкоса на Тампу было жалко смотреть.))
07:58
HarryAngel
с такими могучими партнерами бывший снайпер Стэмкос на арт-росс замахнется
06:30