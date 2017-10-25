06:00 | Хоккей — НХЛ

Русская феерия "Тампы" и важное очко Малкина

Никита КУЧЕРОВ (слева). Фото "Тампа-Бэй"
Никита КУЧЕРОВ (слева). Фото "Тампа-Бэй"
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Ночью состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. Защитник "Тампа-Бэй" Михаил Сергачев забросил свою четвертую шайбу в сезоне в матче против "Каролины" (5:1).

В третьем периоде в пустые ворота шайбу отправил форвард "Молний" Владислав Наместников. Этот гол стал для него четвертым в этом чемпионате.

Лидер "Тампы" Никита Кучеров также отличился в этой игре. Это его 11-й гол в сезоне.

Голкипер Андрей Василевский стал первой звездой матча, отразив 30 бросков по своим воротам.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился передачей в матче против "Эдмонтона" (2:1 ОТ).

Голкипер "Питтсбурга" Мэттью Мюррей эффектно спас свою команду от пропущенной шайбы во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтона" (2:1 ОТ).

Защитник "Баффало" Виктор Антипин сделал результативную передачу в игре против "Детройта" (1:0). Россиянин набрал первое очко в НХЛ.

Нападающий "Далласа" Александр Радулов во время матча регулярного чемпионата НХЛ против "Колорадо" (3:5) не заметил арбитра и снес его у борта.
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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Werewolf

Как там Моня пишет? Теперь Куч показал кто в НХЛ папа по голам? )))))

09:17

boivan

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

08:51

gerfest

Радулов снес арбитра? на видео наоборот))

08:47

Бней Иегуда

А ведь в прошлом сезоне без Стэмкоса на Тампу было жалко смотреть.))

07:58

HarryAngel

с такими могучими партнерами бывший снайпер Стэмкос на арт-росс замахнется

06:30