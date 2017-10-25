Русская феерия "Тампы" и важное очко Малкина

Ночью состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. Защитник "Тампа-Бэй" Михаил Сергачев забросил свою четвертую шайбу в сезоне в матче против "Каролины" (5:1).

В третьем периоде в пустые ворота шайбу отправил форвард "Молний" Владислав Наместников. Этот гол стал для него четвертым в этом чемпионате.

Лидер "Тампы" Никита Кучеров также отличился в этой игре. Это его 11-й гол в сезоне.

Голкипер Андрей Василевский стал первой звездой матча, отразив 30 бросков по своим воротам.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился передачей в матче против "Эдмонтона" (2:1 ОТ).

Голкипер "Питтсбурга" Мэттью Мюррей эффектно спас свою команду от пропущенной шайбы во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтона" (2:1 ОТ) . (2:1 ОТ)

Защитник "Баффало" Виктор Антипин сделал результативную передачу в игре против "Детройта" (1:0). Россиянин набрал первое очко в НХЛ.