Рубцов травмировал колено в матче за "Шикутими"

Нападающий "Шикутими" Герман Рубцов получил серьезную травму в матче чемпионата QMJHL, сообщает Sons Of Penn. Россиянин получил травму левого колена во время игры и покинул лед лишь с помощью партнеров. После игры Рубцов передвигался с помощью костылей и на данный момент не известно, сколько он пропустит из-за повреждения.

Напомним, что в начале января бронзовый призер молодежного чемпионата мира расторг контракт с "Витязем". В текущем сезоне он провел 7 матчей за "Шикутими" и набрал 9 (3+6) очков.