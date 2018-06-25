Ротенберг и еще несколько россиян приглашены в лагерь "Торонто"

"Торонто" объявил список игроков, приглашенных в тренировочный лагерь команды. Среди них есть несколько россиян.

В этом списке находятся нападающие Павел Ротенберг (18 лет, МХК "Динамо" Санкт-Петербург), Николай Чебыкин (20 лет, "СКА-Нева"), Владислав Кара (20 лет, "Ак Барс"), Гера Поддубный (19 лет, "Эри Оттерс", ОХЛ), Егор Соколов (18 лет, "Кейп Бретон", Юниорская лига Квебека).

В прошлом сезоне Павел Ротенберг в 48 матчах регулярного чемпионата МХЛ набрал 14 (5+9) очков.