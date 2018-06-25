19:12 | Хоккей — НХЛ

Ротенберг и еще несколько россиян приглашены в лагерь "Торонто"


"Торонто" объявил список игроков, приглашенных в тренировочный лагерь команды. Среди них есть несколько россиян.

В этом списке находятся нападающие Павел Ротенберг (18 лет,  МХК "Динамо" Санкт-Петербург), Николай Чебыкин (20 лет, "СКА-Нева"), Владислав Кара (20 лет, "Ак Барс"), Гера Поддубный (19 лет, "Эри Оттерс", ОХЛ), Егор Соколов (18 лет, "Кейп Бретон", Юниорская лига Квебека).

В прошлом сезоне Павел Ротенберг в 48 матчах регулярного чемпионата МХЛ набрал 14 (5+9) очков.

 

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https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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