Российский вратарь "Стампеде" отметился голом

Вратарь клуба молодежной лиги США (USHL) "Стампеде" Михаил Бердин отличился голом во время матча с "Маскегоном" (7:4). По ходу встречи "Стампеде" проигрывал со счетом 0:3, однако смог перевернуть ход игры.

В третьем периоде при счете 6:4 в пользу "Стампеде" тренер "Маскегона" заменил вратаря на игрока на площадке. Этим и воспользовался Бердин, бросив шайбу от своих ворот по чужим. Она беспрепятственно попала в сетку. Россиянин стал первым голкипером команды, который отличился голом.