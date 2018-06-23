07:00 | Хоккей — НХЛ

Российские хоккеисты - четвертые по популярности в первом раунде драфта НХЛ


Сегодня в Далласе состоялся первый раунд драфта НХЛ. В первый день клубами были выбраны десять канадцев, по шесть шведов и американцев, четверо россиян, по два представителя Финляндии и Чехии, а также один немец.

Напомним, Андрей Свечников был выбран под общим 2-м номером "Каролиной", Виталий Кравцов"Рейнджерс" под 9-м, Григорий Денисенко"Флоридой" под 15-м, а Александр Алексеев"Вашингтоном"​ под 31-м.

Результаты первого раунда драфта НХЛ

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