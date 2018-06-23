Российские хоккеисты - четвертые по популярности в первом раунде драфта НХЛ

Сегодня в Далласе состоялся первый раунд драфта НХЛ. В первый день клубами были выбраны десять канадцев, по шесть шведов и американцев, четверо россиян, по два представителя Финляндии и Чехии, а также один немец.
Напомним, Андрей Свечников был выбран под общим 2-м номером "Каролиной", Виталий Кравцов – "Рейнджерс" под 9-м, Григорий Денисенко – "Флоридой" под 15-м, а Александр Алексеев – "Вашингтоном" под 31-м.
Результаты первого раунда драфта НХЛ
For the first time ever, the top six picks in the #NHLDraft came from six different countries.– NHL Public Relations (@PR_NHL) 23 июня 2018 г.
Round 1 by country of birth:
10 🇨🇦
6 🇸🇪
6 🇺🇸
4 🇷🇺
2 🇫🇮
2 🇨🇿
1 🇩🇪 pic.twitter.com/XSQVZrHLLK
- Вашингтон Кэпиталз
- Каролина Харрикейнз
- Нью-Йорк Рейнджерс
- НХЛ
- Флорида Пантерз
- Александр Алексеев (хоккей)
- Виталий Кравцов
- Андрей Свечников
- Григорий Денисенко
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