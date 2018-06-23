Российские хоккеисты - четвертые по популярности в первом раунде драфта НХЛ

Сегодня в Далласе состоялся первый раунд драфта НХЛ. В первый день клубами были выбраны десять канадцев, по шесть шведов и американцев, четверо россиян, по два представителя Финляндии и Чехии, а также один немец.

Напомним, Андрей Свечников был выбран под общим 2-м номером "Каролиной", Виталий Кравцов – "Рейнджерс" под 9-м, Григорий Денисенко – "Флоридой" под 15-м, а Александр Алексеев – "Вашингтоном"​ под 31-м.

Результаты первого раунда драфта НХЛ