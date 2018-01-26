Российская феерия "Тампы": Василевский - первая звезда матча, Наместников сделал дубль, Кучеров отдал две передачи

"Тампа-Бэй" обыграла "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:1. Ключевой вклад в победу внесли российские хоккеисты "Лайтнинг". Форвард Владислав Наместников стал автором дубля в третьем периоде и был назван второй звездой матча. В обоих случаях ему ассистировал Никита Кучеров, упрочивший лидерство в бомбардирской гонке. На его счету 63 (27+34) очка.
Первой же звездой встречи назван голкипер "Тампа-Бэй" Андрей Василевский, отразивший 36 бросков из 37, включая опасный момент с участием российского игрока "Флайерз" Ивана Проворова. Отметим также, что Василевский лидирует в НХЛ по числу побед (29).
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Филадельфия" - "Тампа-Бэй" - 1:5 (0:0, 0:3, 1:2)
Голы: Пойнт - 20 (Джонсон), 20:25 - 0:1. Гурд - 17 (Пека, Джирарди), 29:56 - 0:2. Кэллахэн - 2 (мен.), 37:29 - 0:3. Конекны - 10 (бол., Ворачек, Жиру), 53:18 - 1:3. НАМЕСТНИКОВ - 17 (КУЧЕРОВ, Стэмкос), 54:05 - 1:4. НАМЕСТНИКОВ - 18 (Стэмкос, КУЧЕРОВ), 57:11 - 1:5.
Вратари: Нойвирт (52:40 - 53:18) - ВАСИЛЕВСКИЙ.
Штраф: 12 - 8.
Броски: 37 (9+11+17) - 22 (3+11+8).
Наши: Проворов (21:24/5/-1) - Кучеров (16:35/3/3), Наместников (14:46/4/2).
Дополнительная информация
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Филадельфия Флайерз
- Никита Кучеров
- Владислав Наместников
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
Vasek
.BattleFish., кучу побольше бы шайб, а так норм надо отрываться от бездаря маккинона ---------------------------- Маку так-то тяжелее. Он чаще играет против сильных команд из Централа, когда у Куча больше Атлантической халявы. Например, Мак против команда кучеровского Атлантика набрал 19 очков из своих 60 (31,67%), а Куч против маковского Централа набрал только 9 очков из 63 (14,29%). К слову последняя сухая серия Куча, как раз вызвана тем, что Тампа играла с Централом 3 матча и у Куча 0+3. З.Ы. Вообще не верю, что Куч затащит Арт-Росс. Крайкам тяжело выиграть этот титул. Куч не "игрок поколения", как Ови или Патрикейн и не факт, что так подфартит, как Буратину Бену. Даже Кови, который посильнее был Куча и поталантливее до Арт Росса не дотянулся.
09:34
.BattleFish.
уасилий по ходу пришёл в себя, кучу побольше бы шайб, а так норм надо отрываться от бездаря маккинона
07:05
Долго наблюдал за идиотами на эт
Куперу подсказали или сам вспомнил, как первая тройка должна выглядеть?
06:28
Долго наблюдал за идиотами на эт
Против Филли сухарь это было бы уж совсем нечто. Они на ходу и нападение сейчас там рвёт, только рейнжерам забросили в январе меньше двух - одну.
06:24
maxcds
Эххх... Чутка Уасса не засушил
06:05