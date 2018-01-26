Российская феерия "Тампы": Василевский - первая звезда матча, Наместников сделал дубль, Кучеров отдал две передачи

"Тампа-Бэй" обыграла "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:1. Ключевой вклад в победу внесли российские хоккеисты "Лайтнинг". Форвард Владислав Наместников стал автором дубля в третьем периоде и был назван второй звездой матча. В обоих случаях ему ассистировал Никита Кучеров, упрочивший лидерство в бомбардирской гонке. На его счету 63 (27+34) очка.

Первой же звездой встречи назван голкипер "Тампа-Бэй" Андрей Василевский, отразивший 36 бросков из 37, включая опасный момент с участием российского игрока "Флайерз" Ивана Проворова. Отметим также, что Василевский лидирует в НХЛ по числу побед (29).

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Тампа-Бэй" - 1:5 (0:0, 0:3, 1:2)

Голы: Пойнт - 20 (Джонсон), 20:25 - 0:1. Гурд - 17 (Пека, Джирарди), 29:56 - 0:2. Кэллахэн - 2 (мен.), 37:29 - 0:3. Конекны - 10 (бол., Ворачек, Жиру), 53:18 - 1:3. НАМЕСТНИКОВ - 17 (КУЧЕРОВ, Стэмкос), 54:05 - 1:4. НАМЕСТНИКОВ - 18 (Стэмкос, КУЧЕРОВ), 57:11 - 1:5.

Вратари: Нойвирт (52:40 - 53:18) - ВАСИЛЕВСКИЙ.

Штраф: 12 - 8.

Броски: 37 (9+11+17) - 22 (3+11+8).

Наши: Проворов (21:24/5/-1) - Кучеров (16:35/3/3), Наместников (14:46/4/2).