Росс Махоуни: "Самсонов, вероятно, будет готов к игре в Северной Америке через год"

Ассистент генерального менеджера "Вашингтона" Росс Махоуни считает, что голкипер магнитогорского "Металлурга" Илья Самсонов будет готов к игре в Северной Америке в следующем сезоне. Также руководитель отметил, что клуб не отрицает возможности получить высокий выбор на драфте НХЛ-2017.

- Мы подходим к драфту так, будто будем выбирать в каждом раунде, пусть у нас есть только пик в четвертом раунде, - цитирует Washington Post Махоуни. - Более высокий выбор? Пусть произойдет то, что должно произойти. Я доволен прогрессом Враны и Боуи, кажется, они готовы к НХЛ. Самсонов, вероятно, будет готов к игре в Северной Америке через год.

Напомним, что в минувшем сезоне 20-летний россиянин провел 27 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и одержал 15 побед при проценте отраженных бросков 93,6. "Вашингтон" выбрал игрока в 2015 году под общим 22-м номером драфта.