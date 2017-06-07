Рон Хэйнси: "Питтсбург" планировал выиграть один матч в Нэшвилле"

Защитник "Питтсбурга" Рон Хэйнси рассказал, что его команда хотела решить часть вопросов в гостевых встречах плей-офф НХЛ с "Нэшвиллом". "Пингвинз" проиграли оба матча на льду "Предаторз" (1:5, 1:4). Счет в серии стал 2-2. Следующая игра пройдет 9 июня в Питтсбурге.

– Когда вы ведете в серии со счетом 2-0, то надеетесь, что сможете решить часть вопросов в гостевых встречах, – приводит официальный сайт НХЛ слова Хэйнси. – Мы планировали выиграть один матч в Нэшвилле, однако не смогли добиться результата.

Надо отдать должное хоккеистам "Предаторз", которые блестяще провели обе встречи на домашнем льду. В четвертой игре все решилось во втором периоде, когда соперник забросил две шайбы, а мы не смогли ответить на это.