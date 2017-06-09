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Рон Хэйнси: "Питтсбург" играет здорово, а я стараюсь ничего не испортить"


Защитник "Питтсбурга" Рон Хэйнси после победы над "Нэшвиллом" (6:0, 3-2) в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли попрекнул, что завтра команде нужно будет забыть об этом результате. По его словам, соперник будет готов к борьбе в шестой встрече.

- "Питтсбург" может радоваться победе, но завтра необходимо забыть об этом результате, - приводит пресс-служба "пингвинов" слова Хэйнси. - До поставленной цели нам осталось выиграть, но "Нэшвилл" будет готов к матчу на своей площадке.

С момента моего прихода "Пингвинз" играют здорово, а я старался ничего не испортить. Но нам не удалось ничего показать на арене соперника. Придется постараться, чтобы сделать это в гостях.

Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2017. Финал. "Питтсбург" vs "Нэшвилл"
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