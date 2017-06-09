Рон Хэйнси: "Малкин отдал мне потрясающую передачу"

Защитник "Питтсбурга" Рон Хэйнси, который стал автором заброшенной шайбы в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с "Нэшвиллом" (6:0, 3-2) высоко оценил игру нападающего Евгения Малкина. По его словам, российский форвард отдал ему потрясающую передачу.

Напомним, что Малкин является лучшим бомбардиром плей-офф, имея в своем активе 28 (10+18) очков.

- В моменте с заброшенной шайбой за моей спиной столкнулись два игрока соперника, что позволило "Питтсбургу" выйти в контратаку, - приводит пресс-служба "Пингвинз" слова Хэйнси. - Я был вынужден исполнить роль крайнего нападающего, и пошел на ворота.

Малкин отдал мне потрясающий пас с неудобной руки. Только лучшие могут сделать такую передачу, отправив ее под соперником прямо на клюшку.