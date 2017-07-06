Рон Хекстолл: "Не верьте всему, "Филадельфия" не общалась с Марковым"

Генеральный менеджер "Филадельфии" Рон Хекстолл опроверг информацию о переговорах с защитником Андреем Марковым. Руководитель заявил, что клуб не планирует подписывать возрастных хоккеистов.

– Не верьте всему, что вы читаете или слышите, – цитирует The Philadelphia Inquirer Хекстолла. – Я не общался с Марковым. Я уже говорил о подобной ситуации, когда была информация про Ягра. Мы не будем идти по этому пути. Скорее всего мы пригласим в тренировочный лагерь защитника, если наши проспекты не будут готовы.

Ранее сообщалось, что 38-летний россиянин ведет переговоры с "Флайерз" о заключении контракта. Марков хочет получить соглашение на два года и 12 миллионов долларов. Марков выступал за "Монреаль" 16 сезонов. На его счету 990 матчей, в которых он набрал 572 (119+453) очка при показателе полезности "+64". В прошедшем сезоне он провел 62 матча и набрал 36 (6+30) очков при показателе полезности "+18".