Роман Йоси: "Старались преследовать лидеров "Питтсбурга" на каждом участке"

Защитник "Нэшвилла" Роман Йоси высоко оценил игру своей команды в третьем матче финала Кубка Стэнли с "Питтсбургом" (5:1, 1-2). По его словам, хоккеисты "Предаторз" здорово проявили себя.

- Это игроки крайне высокого класса, так что против них необходимо играть жестко, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Йоси. - Вообще, все ребята здорово себя проявили. Мы говорили об этом и старались преследовать их лидеров на каждом участке льда.

Напомним, что четвертый матч серии "Нэшвилл" - "Питтсбург" состоится 6 июня, начало игры - в 3.00 по московскому времени.