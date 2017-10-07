Роман Йоси: "Кистевой бросок Нила – один из лучших в НХЛ"

Защитник "Нэшвилла" Роман Йоси высоко оценил игру нападающего "Вегаса" Джеймса Нила в матче с "Далласом" (2:1), который стал автором дубля в дебютной встрече "Голден Найтс". Также форвард, ранее выступавший за "Предаторз", был признан первой звездой дня.

– Кистевой бросок Нила – один из лучших в лиге. Он очень резко бросает, это является его главным козырем, – приводит Nhl.com/ru слова Йоси. – В прошлом году он так забил за нас очень много голов.