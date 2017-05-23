Роман Йоси: "Горжусь "Нэшвиллом", мы работали ради этого весь год"

Защитник "Нэшвилла" Роман Йоси после победы над "Анахаймом" (6:3) в шестом матче финала Западной конференции отметил, что команда работала усердно целый год, чтобы побороться за Кубок Стэнли. "Предаторз" выиграли серию со счетом 4-2 и вышли в финал, где сыграют с победителем пары "Питтсбург" – "Оттава" (3-2).

"Нэшвилл", который выступает в НХЛ с 1998 года, впервые пробился в финал Кубка Стэнли.

– Сейчас мы очень счастливы, это прекрасно, – цитирует официальный сайт НХЛ Йоси. – Горжусь своей командой, мы работали очень усердно весь год. Сейчас у нас есть шанс побороться за Кубок Стэнли. Я самый счастливый.