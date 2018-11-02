Роман Ротенберг: "В матче НХЛ в Хельсинки понравилась площадка шириной 26 метров"

Вице-президент ФХР и СКА Роман Ротенберг поделился мнением о матче "Флориды" и "Виннипега" (2:4) в Хельсинки на "Хартвалл-Арене" в рамках NHL Global Series.

- Как вам антураж? И что мы можем извлечь из этого?

- Понравилась площадка шириной в 26 метров. Очень понравилась. В углах никто не играет, все на ворота, все на пятак. Очень интересно и очень динамично.

- Для таких площадок нужны такие игроки, как Барков и Лайне.

- У нас тоже есть свои хорошие игроки. Барков – тоже, кстати, русский. Поэтому в этом плане все в порядке.

- Как всем клубам КХЛ разом перейти на такие площадки?

- Это финансовый вопрос. Закладные под такую площадку не везде есть. В Санкт-Петербурге мы это уже давно обсуждаем. Ареной владеет город, поэтому приходится обсуждать, но, думаю, уже в следующем году у нас будет возможность перейти на уменьшенную площадку. В "Хартвалле" удобно – здесь закладные на два размера: 26 и 30 метров. За 5 часов можно поменять размер площадки.

- А вы в "Ледовом" хотите промежуточный вариант установить – 28 метров – или перейти на 26?

- Разные есть варианты. У нас в "Хоккейном городе" можно любой размер установить. Тренируемся мы на 28 метрах. (Игорь Еронко)