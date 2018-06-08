Роман Ротенберг поздравил российских игроков "Вашингтона" с победой в Кубке Стэнли

Первый вице-президент ФХР, руководитель штаба сборной России Роман Ротенберг в Инстаграме поздравил российских хоккеистов "Вашингтон Кэпиталз", одержавших победу в Кубке Стэнли. Трофей вместе с командой завоевали Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

"Поздравляю Сашу Овечкина, Женю Кузнецова и Диму Орлова с большой и долгожданной победой! Впервые Кубок Стэнли поднял над головой российский капитан! Мужики просто красавцы!" - написал Ротенберг.

Публикация от RR81 (@rotenberg81) 8 Июн 2018 в 7:38 PDT

"Вашингтон" впервые в истории выиграл главный трофей НХЛ. Сегодня столичный клуб одержал четвертую победу над "Вегасом" в финальной серии.