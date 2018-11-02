Роман Ротенберг: "Хотелось бы сыграть с чемпионом НХЛ на стадионе "Зенита"

Вице-президент ФХР и СКА Роман Ротенберг рассказал о встрече с комиссионером НХЛ Гэри Бэттменом на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки. В столице Финляндии прошел матч регулярного чемпионата между "Виннипегом" и "Флоридой" (4:2).

- Вы встречались тут с Гэри Беттмэном. Обсуждали идею матча – насколько я понимаю – между клубом КХЛ и клубом НХЛ на стадионе "Зенита". Насколько он был заинтересован?

- Мы обсуждаем этот вариант. Интересный вариант, потому что можно привлечь большое количество болельщиков. Экономически это будет интереснее, чем играть на 12-тысячной арене. Потому что здесь средняя цена билета – 130 евро. Это дорого для нас. С учетом ценообразования в России, с учетом дохода на душу населения мы не можем позволить себе таких цен на билеты, но можем взять масштабом. А масштаб – это арена на 70 тысяч человек, причем крытая арена. Нет рисков. И можно найти в этом экономическое обоснование. И провести две игры, например, в следующем году на "Зенит-Арене". Мы сейчас протестируем эту опцию – матчами СКА – ЦСКА и сборных России и Финляндии в декабре.

- А какой клуб НХЛ вы бы хотели видеть в России?

- Хотелось бы сыграть с чемпионом. Хочется самый сильный клуб в соперники. Но тут – как решит НХЛ. Мы готовы играть с любой командой. К примеру, "Виннипег" мне очень нравится. И как она играет, и какие у нее большие традиции. Мы были бы рады увидеть "Джетс" в России.

- Может ли быть так, что ЦСКА тоже сыграет против клуба НХЛ в Санкт-Петербурге?

- Любой вариант возможен. Нужно просто найти экономическое обоснование. Просчитать финансовую модель такого матча. Во главу угла в таком проекте будет ставиться экономика.

- А вы готовы предоставить площадку для матча регулярного чемпионата НХЛ?

- Нужно все это обсуждать. Это должно быть комплексное решение.

- Александр Медведев в свое время, будучи президентом КХЛ, говорил, что не допустит такого.

- Еще раз – решение должно быть комплексным. Если, например, мы договоримся о том, что два клуба КХЛ сыграют по матчу с клубами НХЛ, то в этом варианте возможно предоставить площадку энхаэловским командам, чтобы они сыграли между собой. Надо это обсуждать. (Игорь Еронко)