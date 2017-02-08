19:27 8 февраля | ХОККЕЙ — НХЛ

Роман Ротенберг: "Если "Вашингтон" отпустит Овечкина на Олимпиаду, НХЛ может заблокировать это решение"

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Вице-президент СКА и ФХР Роман Ротенберг заявил, что его не интересует планирование мероприятий НХЛ во время Олимпийских игр-2018. Также руководитель отметил, что нет гарантии, что хоккеисты "Вашингтона" действительно присоединятся к сборной России, так как лига может заблокировать это решение клуба.

– Руководители НХЛ планируют во время Олимпиады сыграть Матч звезд в Лас-Вегасе. Похоже на издевку...

– Я бы не хотел комментировать внутреннюю кухню НХЛ, – сказал Ротенберг. – Этот вопрос лучше задать Биллу Дэйли и Гэри Бэттмену. Мы получаем всю информацию от ИИХФ. То, что они будут делать во время Олимпиады, – это их вопросы.

– "Вашингтон" готов отпустить Овечкина. Кто-то может запретить это?

– С учетом моего опыта, все решения в НХЛ принимает лига. Даже если "Вашингтон" отпустит Овечкина, лига может легко заблокировать это решение. Любой переход игрока согласуется лично Биллом Дэйли. Лига должна согласовать и завизировать это решение. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Алый Дракон

Овечкин в любом случае поедет, потому что он тысячу раз говорил, что поедет, а он мужик, и отвечает за свои слова... Другое дело, что ему, возможно, придется пойти на компромисс с НХЛ... Какой - неизвестно...

20:47 8 февраля

sp2012

Интересно,а Овечкина и иже с ними будут с полицией держать и из страны не выпускать,если Овечкин .действительно захочет ехать,а не бравада!!! Пойдёт Овечка на конфликт. Мне думается,что пойдёт,особенно .если выиграет КС.

20:13 8 февраля

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