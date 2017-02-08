Роман Ротенберг: "Если "Вашингтон" отпустит Овечкина на Олимпиаду, НХЛ может заблокировать это решение"

Вице-президент СКА и ФХР Роман Ротенберг заявил, что его не интересует планирование мероприятий НХЛ во время Олимпийских игр-2018. Также руководитель отметил, что нет гарантии, что хоккеисты "Вашингтона" действительно присоединятся к сборной России, так как лига может заблокировать это решение клуба.
– Руководители НХЛ планируют во время Олимпиады сыграть Матч звезд в Лас-Вегасе. Похоже на издевку...
– Я бы не хотел комментировать внутреннюю кухню НХЛ, – сказал Ротенберг. – Этот вопрос лучше задать Биллу Дэйли и Гэри Бэттмену. Мы получаем всю информацию от ИИХФ. То, что они будут делать во время Олимпиады, – это их вопросы.
– "Вашингтон" готов отпустить Овечкина. Кто-то может запретить это?
– С учетом моего опыта, все решения в НХЛ принимает лига. Даже если "Вашингтон" отпустит Овечкина, лига может легко заблокировать это решение. Любой переход игрока согласуется лично Биллом Дэйли. Лига должна согласовать и завизировать это решение. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
Алый Дракон
Овечкин в любом случае поедет, потому что он тысячу раз говорил, что поедет, а он мужик, и отвечает за свои слова... Другое дело, что ему, возможно, придется пойти на компромисс с НХЛ... Какой - неизвестно...
20:47 8 февраля
sp2012
Интересно,а Овечкина и иже с ними будут с полицией держать и из страны не выпускать,если Овечкин .действительно захочет ехать,а не бравада!!! Пойдёт Овечка на конфликт. Мне думается,что пойдёт,особенно .если выиграет КС.
20:13 8 февраля