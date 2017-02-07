Роман Ротенберг: "Даже если игроки НХЛ не приедут на Олимпиаду, мы соберем боеспособную команду"

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что федерация готова к любому решение по вопросу участия игроков НХЛ на Олимпийских играх-2018. Руководитель отметил, что Россия сможет собрать боеспособную команду из доступных хоккеистов. Ранее президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что федерация и лига пока не достигли договоренности по поводу участия игроков на Играх.

– Никаких новостей нет, все остается прежним, – цитирует ТАСС Ротенберга. – Как и говорил ранее Фазель, ситуация не поменялась. Как я это понимаю, ИИХФ будет ждать до последнего. Когда НХЛ начнет формировать календарь на следующий сезон, то мы уже узнаем окончательное решение по этому вопросу.

Если нам скажут, что игроки НХЛ не приедут, ситуация также будет для нас понятной. У нас полная готовность к любому решению. В любой ситуации мы способны собрать боеспособную команду.