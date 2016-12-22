Роман Любимов: "В "Филадельфии" сразу осаживают, если делаю что-то не так"

Российский нападающий "Филадельфии" ​Роман Любимов рад победе над "Вашингтоном" (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. По словам форварда, в этой встрече "Флайерз" не сумел показать свою лучшую игру.

- "Филадельфия" настроилась на матч с "Вашингтоном" как на обычную игру, - сказал Любимов в интервью русскоязычной версии официального сайта НХЛ. - Сегодня не все получалось, но хорошо, что дважды сумели отыграться и выиграть в серии буллитов.

- Вы получаете больше игрового времени, чувствуете доверие тренеров?

- Я стараюсь действовать попроще, по заданию. Когда делаю то, что просят, получаю больше игрового времени. Если начинаю делать что-то лишнее, меня сразу осаживают, чтобы понимал, что нужно делать.

- Что не получилось в матче с Вашингтоном?

- В принципе, сыграли неплохо. Сложно сказать. На этот вопрос ответят тренеры.

- Считаешь ли, что адаптировался в команде?

- Язык уже подтянул, а так адаптация идет планомерно. Не так чтобы бух-бух, а по чуть-чуть (улыбается). Все нормально.