Роман Любимов: "После первого гола в НХЛ как гора с плеч"

Нападающий "Филадельфии" Роман Любимов, который забил первый гол в НХЛ в матче регулярного чемпионата с "Детройтом" (4:3 ОТ), подчеркнул, что первая шайба в сезоне для него является самой трудной. Форвард перестал ощущать давление, поразив ворота соперника.

- Поздравляю с голом. Не так уж много времени вам понадобилось для этого?

- Для меня всегда первая шайба в сезоне - самая трудная. Сейчас же гора с плеч. Помню, я в КХЛ как-то отыграл весь сезон и ни разу не забил. Представляете мое состояние. А потом все-таки отличился в матче с "Витязем".

- Ого, у "Витязя" и "Детройта" похожая форма.

- Да, забавное совпадение. В общем, я забиваю серьезным командам.

- Вы сейчас говорите со мной и с шайбой в руке?

- Нет, шайбу дали, сфотографировали с ней, а потом забрали. Сказали, что сделают из нее сувенир и снова подарят.

- На льду вы появляетесь чаще и чаще.

- Сегодня меньше сыграл, чем в предыдущей встрече, но в каждой смене стараюсь отрабатывать. Я бы, кстати, не стал говорить, что мое игровое время - проблема. Мне опытные люди говорят, что тренер все делает правильно, постепенно подпускает меня к составу, а не сразу бросает в омут. (Алексей ШЕВЧЕНКО)