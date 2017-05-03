Роман Любимов: "Пока не могу сказать, что продолжу играть в НХЛ"

Нападающий "Филадельфии" Роман Любимов отметил, что вопрос с его будущим остается открытым. У россиянина заканчивается контракт с "Флайерз", а новый пока не подписан.

- Я пока не могу ответить на вопрос, где продолжу карьеру, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Любимрва. - За океаном тоже проходят некоторые процедуры. Это долгий процесс, и сейчас не могу сказать, что возвращаюсь в НХЛ. Идет работа агента. У меня пока никакой конкретики. Но главная задача - очень хочу попасть в заявку на чемпионат мира. Хорошо сыграть, завоевать золото. И тогда на моей стороне будут какие-то козыри.

В регулярном сезоне Любимов провел 47 матчей, в которых набрал 6 (4+2) очков. До лета 2016 года форвард выступал за ЦСКА.