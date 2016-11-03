Роман Любимов: "Не думаю, что игра "Филадельфии" радует главного тренера"

Нападающий "Филадельфии" Роман Любимов, который забил первый гол в НХЛ в матче регулярного чемпионата с "Детройтом" (4:3 ОТ), подчеркнул, что старается выполнять тренерские установки. При этом он сомневается, что Дэйв Хекстол рад игре, которую демонстрируют "Флайерз".

- Мне, кажется, что и ваша роль на площадке становится все более значимой.

- Я стараюсь. Внимательно слушаю нашего тренера по нападающим и стараюсь все выполнять. Мы тут матчи разбираем на следующий день, так что только завтра скажут, чтобы было правильно, а что нет.

- "Филадельфия" сейчас одна из самых зрелищных команд в НХЛ. Каждая игра - триллер.

- Не думаю, что нашего главного тренера Дэйва Хекстола это радует.

- А нам нравится.

- Лучше бы мы всегда выигрывали, играя зрелищно. Но мы стараемся. Сегодня команда победила - у всех отличное настроение. (Алексей ШЕВЧЕНКО)