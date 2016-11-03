09:58 | ХОККЕЙ — НХЛ

Роман Любимов: "Камбэки - стиль "Филадельфии"

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Нападающий "Филадельфии" Роман Любимов, который стал автором одной из заброшенных шайб в матче регулярного чемпионата с "Детройтом" (4:3 ОТ), рад, что его команда переломила ход игры и одержала победу. Форвард, забивший первый гол в НХЛ, предположил, что преодоление трудностей по ходу встречи - стиль "Флайерз".

- Наверное, у нас такой стиль - делать камбэки, преодолевая сложности, - приводит Philadelphia Inquirer слова Любимова. - Не могу сказать, что это хорошая манера игры. Но я рад, что нам удалось вернуться и победить в этой встрече.

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