Роман Любимов: "Камбэки - стиль "Филадельфии"

Нападающий "Филадельфии" Роман Любимов, который стал автором одной из заброшенных шайб в матче регулярного чемпионата с "Детройтом" (4:3 ОТ), рад, что его команда переломила ход игры и одержала победу. Форвард, забивший первый гол в НХЛ, предположил, что преодоление трудностей по ходу встречи - стиль "Флайерз".

- Наверное, у нас такой стиль - делать камбэки, преодолевая сложности, - приводит Philadelphia Inquirer слова Любимова. - Не могу сказать, что это хорошая манера игры. Но я рад, что нам удалось вернуться и победить в этой встрече.