Роман Любимов: "Единственное, что я сразу стал понимать в НХЛ, – в составе я или нет"

Нападающий "Фильдельфии" Роман Любимов в интервью "СЭ" рассказал о том, что партнеры по команде стараются всячески его поддерживать и помогать советами. По словам 24-летнего россиянина, это говорит о прекрасном микроклимате внутри коллектива.

– Ваш минус очевиден – слабое владение английским.

– Но оно гораздо лучше, чем было раньше. Мы с супругой Катей занимаемся с репетитором, я стараюсь больше слушать, запоминать, стараться общаться с партнерами.

– У вашей жены Екатерины тоже английский язык не очень хороший?

– Но она не скучает. Мы тут решили бытовые проблемы. Например, она приобрела абонемент в фитнес. Нашли кружок для Саши, и Катя ходит с ней играть. Скучать некогда, когда у тебя маленький ребенок.

– Павел Бучневич говорил, что чуть ли не все игроки "Рейнджерс" ему помогают разбираться в бытовых вопросах.

– У нас так же. Вот пример: прихожу я в раздевалку и стараюсь узнать у партнеров, как найти хорошего детского врача.

– Что случилось?

– Да все нормально. Но нужно же, чтобы у тебя всегда был педиатр, к которому ты можешь обратиться. Так вот, все хоккеисты команды, у которых есть дети, мне стали объяснять, как решить этот вопрос, помогли. Наверное, это говорит о том, что у нас хорошая команда.

– Вы пропустили два выставочных матча, два официальных. Могло быть такое, что вам велели выходить на лед, а вы просто не поняли?

– Спасибо за шутку. Но это исключено. Единственное, что я сразу стал понимать, – в составе я или нет. (Алексей ШЕВЧЕНКО)