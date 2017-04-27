Роман Любимов: "ЦСКА играл в нормальный хоккей"

Нападающий "Филадельфии" Роман Любимов отметил, что ЦСКА играл в тот хоккей, который приносил результат. Ранее форвард "Тампы" Никита Кучеров заявил, что не любит смотреть матчи армейцев из-за того, что команда играет в ужасный хоккей. Любимов до переезда в НХЛ выступал за ЦСКА.

- Если честно, то я не читал слова Кучерова, поэтому обсудить с ним ничего не успел, - приводит "Р-Спорт" слова Любимова. - Но ЦСКА несколько лет играл в подобном стиле, и это приносило результат - "регулярку" же они выигрывали. Я сам оттуда вышел, играл там, потом следил со стороны. Я считаю, ЦСКА играл в нормальный хоккей.