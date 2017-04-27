05:22 | ХОККЕЙ — НХЛ

Роман Любимов: "ЦСКА играл в нормальный хоккей"

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Нападающий "Филадельфии" Роман Любимов отметил, что ЦСКА играл в тот хоккей, который приносил результат. Ранее форвард "Тампы" Никита Кучеров заявил, что не любит смотреть матчи армейцев из-за того, что команда играет в ужасный хоккей. Любимов до переезда в НХЛ выступал за ЦСКА.

- Если честно, то я не читал слова Кучерова, поэтому обсудить с ним ничего не успел, - приводит "Р-Спорт" слова Любимова. - Но ЦСКА несколько лет играл в подобном стиле, и это приносило результат - "регулярку" же они выигрывали. Я сам оттуда вышел, играл там, потом следил со стороны. Я считаю, ЦСКА играл в нормальный хоккей.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170426/1119651278.html

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