Рогасьен Вашон: "Жаль, что рядом нет моей жены"

Новичок Зала славы НХЛ Рогасьен Вашон на торжественной церемонии поблагодарил бывшего тренера и родителей за успешную карьеру. Также он посетовал, что рядом нет его жены, которая умерла в феврале от рака.

- Однажды тренер Ларуш вошел в дом на ферме и начал уговаривать моих маму и отца позволить мне играть за его команду. Они согласились. Спасибо им за это. Если бы не это событие, меня бы здесь не было. Я не могу закончить свою речь, не отдав дань памяти особенной женщине, которой мне очень не хватает. Я недавно потерял свою жену Николь. Жаль, что ее нет рядом. Она должна быть здесь, но это не произойдет. Она чудесна женщина. Мы провели 45 лет вместе. Я люблю тебя, дорогая. Увидимся на той стороне.