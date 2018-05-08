Род Бриндамор возглавил "Каролину"

Род Бриндамор назначен на пост главного тренера "Каролины", сообщает пресс-служба НХЛ. 47-летний специалист, с 7 июня 2011 года работавший в "Харрикейнз" помощником тренера и тренером по развитию, заменит Билла Питерса, который 20 апреля подал в отставку.

Президентом и генеральным менеджером "Каролины" стал Дон Уодделл.

Бриндамор будучи игроком выступал за "Каролину" с 2000 по 2010 год и завоевал в составе команды Кубок Стэнли (2006). Всего в НХЛ Бриндамор провел 20 сезонов и набрал 1184 (452+732) очков в 1484 матчах.

Напомним, что "Каролина" по итогам регулярного чемпионата девятый сезон подряд не смогла пробиться в плей-офф НХЛ.