Род Бриндамор отметил игру Свечникова в матче с "Аризоной"

Главный тренер "Каролины" Род Бриндамор прокомментировал игру команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Аризоной" (3:4 ОТ). В частности, он упомянул российского форварда Андрея Свечникова, в активе которого одна из заброшенных шайб.

- Всегда нужно искать позитивные моменты, - цитирует тренера официальный сайт клуба. - Ребята упорно работали. Но результат достигнут не был. Мы не можем позволять соперникам забивать такие голы и надеяться на победу. Это мы должны усвоить после сегодняшнего матча. Свечников? отдаю ему должное за то, что он "рыл землю" и помог нам заработать хотя бы очко.

18-летний россиянин в текущем сезоне в 13 матчах набрал 5 (3+2) очков.

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