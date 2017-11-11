Роберто Луонго: "С "Баффало" "Флорида" провела лучший оборонительный матч в году"

Вратарь "Флориды" Роберто Луонго остался доволен игрой команды в обороне в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Баффало" (4:1). "Пантерз" прервали серию из пяти поражений подряд, два очка в их составе набрал россиянин Евгений Дадонов.

- Чтобы восстановиться после спада всегда сложнее всего одержать первую победу, - цитирует официальный сайт НХЛ Луонго. - Сейчас на ней нужно построить дальнейший успех. Завтра вечером нужно снова выиграть и продлить серию до двух побед подряд.

Возможно, это была наша лучшая игра в году по действиям в защите. Мы держали оборону на протяжении 50 минут. У них был ожидаемый навал в концовке, но мы смогли его выдержать.