11:31 | ХОККЕЙ — НХЛ

Роберто Луонго: "Флорида" нацелена на выход в плей-офф, я сконцентрирован на этой задаче"

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Вратарь "Флориды" Роберто Луонго, который отразил 28 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нью-Джерси", подчеркнул, что сконцентрирован на задаче, которая стоит перед командой. Благодаря победе в этой встрече голкипер вышел на пятое место в истории лиги по количеству выигрышей среди стражей ворот.

- Мне хочется побеждать, - приводит пресс-служба НХЛ слова Луонго. - Задача "Флориды" - выйти в плей-офф. Я сконцентрирован на этом на сто процентов. Об остальном мы будем думать, когда все дела будут сделаны, а слова сказаны. Сейчас мы нацелены на то, чтобы набирать очки и демонстрировать хорошую игру.

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Материалы REN-TV

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