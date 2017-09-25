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10:03 | Хоккей — НХЛ

Робби Фаббри травмировал колено перед началом сезона


Нападающий "Сент-Луиса" Робби Фаббри получил травму колена на тренировке команды, сообщает пресс-служба клуба. Таким образом, он пропустит остаток тренировочного лагеря. Форвард пройдет дополнительное обследование через 10 дней, после чего будет определен срок его восстановления.

Отметим, что Фаббри повторно травмировал колено, на котором в феврале перенес операцию.

В сезоне-2016/17 он провел в составе "Блюз" 51 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 29 (11+18) очков при полезности "-16".

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Материалы других СМИ
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