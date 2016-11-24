Робби Фаббри: "Сент-Луис" слишком долго раскачивался"

Нападающий "Сент-Луиса" Робби Фаббри после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ от "Вашингтона" (3:4) отметил, что команда слишком долго вкатывалась в игру. По словам форварда, одной из причин поражения также стали ненужные удаления.

– Первый период дался нам непросто, – приводит stltoday.com слова Фаббри. – Многие из наших ведущих игроков "хватали" ненужные удаления. Кроме того, мы довольно долго раскачивались, а неспешный старт – это всегда плохо. Как правило, это выбивает из колеи, поэтому мы вкатились в игру слишком поздно. Можно сказать, нам не хватило времени.