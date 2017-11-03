Роб Клинкхаммер: "Шипачева не стоит строго судить за решение уехать из НХЛ"

Нападающий "Ак Барса" Роб Клинкхаммер отметил, что одной из главной проблем Вадима Шипачева в США может быть языковой барьер. Форвард также добавил, что не стоит строго судить игрока "Вегаса" за его нежелание оставаться в НХЛ.

– Мы не знаем всех деталей истории Шипачева – цитирует "Р-Спорт" Клинкхаммера. – Я прекрасно понимаю, какие проблемы могли возникнуть у него в другой стране. Языковой барьер – главная из них. Может, для него эта проблема слишком велика, возможно, было что-то еще. Его не стоит строго судить за нежелание оставаться в НХЛ.

Это его выбор, каждый сам решает свои проблемы так, как считает нужным. Я бы поступил по-другому, но повторюсь, каждый решает для себя сам. У разных игроков свои взгляды на развитие карьеры, у каждого свой агент, который говорит, что стоит делать, а что нет. У кого-то есть семья, а кто-то один. Лично я не готов кого-то судить, и остальные парни в раздевалке вряд ли делают это. Ты сам решаешь, как поступать со своей карьерой – терять ее или терпеть

Напомним, что Шипачев летом перешел из СКА в "Голден Найтс", подписав контракт суммой 9 миллионов долларов на два года. В НХЛ он провел всего три матча, в которых забил один гол. Дважды он отправлялся в АХЛ, однако после последней ссылки в фарм-клуб россиянин покинул расположение команды. "Вегас" дисквалифицировал Шипачева за пропуск игры "Чикаго Вулвз".

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