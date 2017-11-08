Ривз собирается продавать забавные футболки с Кесселом. Фото

Нападающий "Питтсбурга" Райан Ривз заявил, что собирается запустить в продажу футболки с одноклубником Филом Кесселом. Ривз пришел на одно из интервью в майке с забавным изображением Кессела, которое очень понравилось хоккейным болельщикам.
– Теперь работаю над тем, чтобы сделать больше таких футболок, – цитирует Post-Gazette Ривза. – Теперь мне нужно доработать кое-что. Почему именно Кессел? Мне показалось это хорошей идеей. И вообще, кто не любит Фила?
Ryan Reaves spoke of pranking Phil Kessel, goals vs. fights & growing up as @ScottOake's neighbour on After Hours. https://t.co/BISdcTL5i9 pic.twitter.com/qLeYY0OTQy– Sportsnet (@Sportsnet) 5 ноября 2017 г.
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