Ривз собирается продавать забавные футболки с Кесселом. Фото

Нападающий "Питтсбурга" Райан Ривз заявил, что собирается запустить в продажу футболки с одноклубником Филом Кесселом. Ривз пришел на одно из интервью в майке с забавным изображением Кессела, которое очень понравилось хоккейным болельщикам.

– Теперь работаю над тем, чтобы сделать больше таких футболок, – цитирует Post-Gazette Ривза. – Теперь мне нужно доработать кое-что. Почему именно Кессел? Мне показалось это хорошей идеей. И вообще, кто не любит Фила?