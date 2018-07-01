Ривз остался в "Вегасе"

"Вегас" продлил контракт с нападающим Райаном Ривзом, сообщает в своем Твиттере инсайдер Даррен Дрегер. Напомним, что игроком также интересовался "Калгари", однако 31-летний хоккеист принял решение продолжить карьеру в "Найтс".

Контракт с Ривзом рассчитан на два года с зарплатой в 2,775 миллиона долларов за сезон. В "Вегас" он перешел по ходу прошлого сезона из "Питтсбурга", провел в регулярном чемпионате 79 матчей и набрал 10 (4+6) очков. В плей-офф на его счету 2 гола в 10 встречах.