Ринне, Сперджен и Макдэвид – три звезды дня в НХЛ

НХЛ объявила фамилии лучших игроков дня в регулярном чемпионате. Лучшим признан голкипер "Нэшвилла" Пекка Ринне, отыгравший на ноль в матче против "Сент-Луиса" (4:0). Он отразил 27 бросков по своим воротам и оформил 35-й "шатаут" в карьере.

Вторая звезда – защитник "Миннесоты" Джаред Сперджен, на счету которого 2 (1+1) очка в игре с "Сан-Хосе" (3:2 ОТ). Отметим, что Сперджен забросил победную шайбу в овертайме.

Капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид признан третьей звездой дня. Нападающий сделал три результативные передачи в матче с "Анахаймом" (6:5 Б), а также забросил победный буллит в послематчевой серии.