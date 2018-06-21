Ринне получил "Везина Трофи", Василевский остался без приза

НХЛ признала лучшим вратарем прошлого сезона Пекку Ринне из "Нэшвилла". Церемония вручения наград состоялась сегодня в Лас-Вегасе.
В борьбе за "Везина Трофи" финн обошел россиянина Андрея Василевского ("Тампа-Бэй") и Коннора Хеллибака ("Виннипег").
В прошлом сезоне Ринне провел 59 матчей за "Предаторз", в которых одержал 42 победы. Он пропустил 134 шайбы и отразил 92,7 процента бросков. Показатели Василевского в 65 играх: 44 победы, 167 пропущенных шайб, 92 процента отраженных бросков.
Pekka Rinne wins the Vezina Trophy! #NHLAwards pic.twitter.com/yY2zydJhdn– NHL (@NHL) 21 июня 2018 г.
It's not just about the player, it's about the people around them. Pekka has plenty of thanks to give. #NHLAwards pic.twitter.com/xkvYLBPmjB– NHL (@NHL) 21 июня 2018 г.
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- Пекка Ринне
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
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