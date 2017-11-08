Рик Токкет: "Нельзя победить в НХЛ, если ты не идешь на ворота и не борешься у бортов"

Главный тренер "Аризоны" Рик Токкет считает, что его команде нужно играть агрессивнее. Он подверг ее критике после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом" (1:3).

– За последние месяцы я понял, что мы не должны быть командой, которая работает только по периметру площадки, – цитирует официальный сайт НХЛ Токкета. – Нужно идти на ворота, необходимо быть жесткими у бортов. Всему этому нам нужно научиться. Потому что нельзя победить в НХЛ, если ты не идешь на ворота и не борешься у бортов.