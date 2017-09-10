Рик Нэш: "В предстоящем сезоне мне предстоит сыграть за следующий контракт"

Нападающий "Рейнджерс" Рик Нэш заявил о том, что предстоящий сезон станет для него особенным. По словам форварда, его будет заботить не только результат, но и новый контракт.

– В каждом сезоне я хочу показать свою лучшую игру, но предстоящий будет важен и для меня, и для команды. "Рейнджерс" еще не достиг своей цели. У меня заканчивается контракт, поэтому мне предстоит сыграть за следующий.

Каждый хоккеист понимал, что команду ждут изменения. Сложно расставаться с такими игроками, как Джирарди и Степан. Но их уход – шанс для других ребят.

Напомним, что Нэш выступает в составе "Рейнджерс" с 2012 года. В минувшем сезоне 33-летний канадец провел в составе ньюйоркцев 79 матчей и набрал 43 (26+17) очка.