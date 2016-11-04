13:49 | ХОККЕЙ — НХЛ

Рик Нэш: "То, что "Рейнджерс" побеждает, проигрывая по ходу матча, говорит о многом"

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Нападающий "Рейнджерс" Рик Нэш после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Эдмонтоном" (5:3) заявил, что его команда в последних матчах демонстрирует уверенную игру. Отметим, что клуб из Нью-Йорка трижды уступал по ходу встречи.

– В нескольких последних матчах "Рейнджерс" встречался с очень хорошими командами, – приводит официальный сайт НХЛ слова Нэша. – То, что мы три раза уступали в счете и все-таки смогли отыграться, говорит о многом.

Я знаю, что у меня многое получается, когда я выхожу на ворота. Я забрасываю большинство шайб оттуда. Надо идти туда, где тяжело, там ты сможешь забивать. Я больше половины своих шайб в этом году забил с пятачка. Так что я знаю, что я должен делать.

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